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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Tuzla’da kamyonet devrildi: 1 yaralı
Tuzla’da kamyonet devrildi: 1 yaralı


Tuzla’da Orhanlı Gişeler-TEM bağlantı yolunda kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

Orhanlı Gişeler-TEM bağlantı yolunda seyir halinde bulunan Gökhan Önek yönetimindeki 34 GBA 56 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından araç içerisinde sıkışan sürücü yaralandı. Sürücü olay yerine gelen Yenişehir itfaiyesine bağlı ekipler tarafından kısa sürede çıkarılarak hastaneye gönderildi. Hastanede tedavi altına alınan Gökhan Önek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

📆 21 Aralık 2018 Cuma 00:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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