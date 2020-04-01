MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » E-5 üzerindeki köprüde intihara kalkışan kadını vatandaşlar kurtardı
E-5 üzerindeki köprüde intihara kalkışan kadını vatandaşlar kurtardı


Kağıthane’de E-5 karayolu üzerindeki köprünün askılıklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan kadını vatandaşlar kurtardı.

 

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Kağıthane Etibank Caddesi üzerinde bulunan köprünün askılıklarına çıkan bir kadın intihar teşebbüsünde bulundu. Bunu gören çevredeki vatandaşlar kadını intihardan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları sonuç vererek, kadın askılıklardan alındı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren kadını ilk müdahale sonrası tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırdı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında çocukları ile birlikte yoldan geçen ailelerin ise durarak sinir krizi geçiren kadını meraklı gözlerle seyretmesi pes dedirtti.

📆 20 Aralık 2018 Perşembe 23:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR