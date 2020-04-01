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Ahmet Şimşek Koleji
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Metro İstasyonu’nda şüpheli valiz alarmı


İstanbul’da Yenikapı Metro İstasyonu’nda şüpheli bir valiz polis ekiplerini alarma geçirdi. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan valizden battaniye çıkarken metro seferlerinde aksama olmadı.

 

Olay, Yenikapı Metro İstasyonu çıkışında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik görevlilerin metro çıkışındaki valizden şüphelenmesi üzerine polis ekiplerine bilgi verildi. Şüpheli valizin bulunduğu nokta ve çevresi güvenlik şeritleriyle kapatıldı. Vatandaşlar olay yerinden uzak bir noktaya doğru uzaklaştırıldı. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan valizin içerisinden battaniye çıktı. Şüpheli valiz, Yenikapı-Hacıosman arasında gerçekleştirilen metro seferlerinde aksamaya yol açmadı.

📆 20 Aralık 2018 Perşembe 23:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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