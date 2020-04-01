‘Yerli ve Milli Ürünler Geleceğimizidir’ etkinliği

Kartal Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliğinde yine örnek bir çalışmaya imza attı.

Yedi Bölgede Yerli Malı adıyla gerçekleşen etkinlikte, 7 bölgenin yöresel ürünleri tanıtılırken, tamamen yerli sermaye olan ASELSAN firmasının ürettiği telsiz ve ETİ firmasının BOR madeninden ürettiği yerli deterjan gibi çok sayıda yerli üretim malzemesi de katılımcılarına ilgisine sunuldu.

Etkinliğe Kartal Kaymakamı Abdullah DEMİR, Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat YAVUZ, okul müdürleri, siyasi parti ve stk temsilcileri, basın mensupları ve öğrenci velileri de katıldı.