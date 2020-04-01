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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Doğumuna bir ay kala ölümden döndü
Doğumuna bir ay kala ölümden döndü


Fatih Aksaray’da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada aralarında 8 aylık hamile bir kadınında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle araçta sıkışan hamile kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

 

Kaza, saat 22.30 sıralarında Aksaray Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rüstem T. idaresindeki 34 FS 5493 plakalı minibüs ile yabancı uyruklu Vasim H. yönetiminde 34 JZ 5803 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki 8 aylık hamile olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Raghan C., Malak M., Maram M. ile minibüs şoförü Rüstem T. yaralandı.

 

Hamile kadın Raghan C. otomobilde bulunduğu bölgede sıkışarak uzun süre yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından hamile kadın sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hamile kadın Raghan C. ile birlikte diğer yaralılar çevrede bulunan en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Öte yandan kaza nedeniyle Aksaray Meydanı’nda trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza mahalline gelen polislerin yaptığı çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

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📆 20 Aralık 2018 Perşembe 13:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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