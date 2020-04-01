Başkan Alatepe: “Esenyurt’ta yerli ve milli belediyecilik yapıyoruz”

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt’ta hizmetleri yerli ve milli odaklı akıllı çözümlerle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Marmara Belediyeler Birliği Şehir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi tarafından düzenlenen Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nde “Şehir İçin Yerli ve Milli Çözümler” başlıklı oturumda konuşan Başkan Ali Murat Alatepe, belediyecilikte yerli ve milli çözümlerin önemine değinerek ilçe genelinde belediyenin yaptığı sosyal yardımların taşındığı Türkiye’nin ilk milli ve yerli ödeme sistemi ESKART TROY’u anlattı.

Hem vatandaş hem esnaf kazanıyor

Esenyurt’un “İstanbul’un en yoğun ilçelerinden birisi olduğunu belirten Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “İstanbul’un üretiminin yüzde 27’si, Türkiye’nin ise yüzde 4’ünü oluşturuyoruz. 60 bin Suriyeli ve bir o kadar da diğer sığınmacıları ağırlıyoruz. Gönüle dokunmanın ne olduğunu çok iyi biliyorum. İstanbul’un en fazla sosyal yardım yapan belediyesiyiz. Göç alıyoruz, hızlı şehirleşmeden kaynaklanan ucuz şehirleşme oluyor. Sosyal yardım yaptığımız insanların en az 6 ay ilçede oturmasını zorunlu tuttuk. Bağış mekanizmasında tutarlı bir yardım sistemine geçtik. Türkiye’nin ilk yerli ve milli ödeme sistemine geçtik. Milli ve yerliye bakış açımız ön planda olmalıydı. Yaptığımız bağış sistemiyle Türkiye’nin ilk yerli ve milli ödeme sistemi TROY’la anlaşarak bu paranın Türkiye’de kalmasını sağladık. İkinci olarak ilçedeki esnafla anlaşarak onları sisteme dahil ettik ve yapılan yardımlar ilçe dışına çıkmadı, esnafımız kazandı. Üçüncü olarak da vatandaşımız yapılan yardımı modern ve insani olarak almaya başladı. Yapılan yardımı hiç kimse görmedi. Bu şekilde ilçede kalan paranın miktarı 40 milyon lirayı buldu” dedi. Bu sistemi daha da yaygınlaştırarak devam edeceklerini belirten Başkan Alatepe, kısa bir süre içinde personelin maaşını da bu kart üzerinden vereceklerini söyledi.

Vatandaşın hangi ürünü almaya hakkı varsa o ürünün kodlandığı bir kartla gidip o yardımı anlaşmalı esnaflardan alabildiğini belirten Alatepe, ilçede yerelliği başardıklarını söyledi. Ali Murat Alatepe, yerli ve milli odaklı akıllı çözümlerin başka alanlarda da sürdüğünü vurgulayarak, “Hayvan kaplıcalarımız var Türkiye’nin en önemli kaplıcalarına sahibiz. Buradan tankerle taşıdığımız suyu engelli hayvanların tedavisinde de kullanıyoruz. Her sistemi yerli ve milli yapacak şekilde çalışıyoruz” dedi. Oturumun sonunda Başkan Alatepe, programda zirvenin ana sponsoru Türk Elektronik Param Kart Genel Müdürü Serkan Aziz Oral’a plaket takdim etti.