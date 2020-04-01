Kadıköy’de facia!

Eski Konya İl Emniyet Müdürü Cemalettin Ertem’in eşi ve kızı Kadıköy Kozyatağı’nda bir apartmanda çıkan yangında hayatlarını kaybettiler.

Olay, 06.00 saatlerinde, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokak’ta bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Apartmanın en üst katında eski Konya İl Emniyet Müdürü olduğu öğrenilen Cemallettin Ertem’in eşi Cahide Ertem ve kızı Hülya Ertem’in yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, iki cesede ulaşıldı. Dairede eski Konya İl Emniyet Müdürü Cemalettin Ertem’in eşi Cahide ve kızı Hülya Ertem’in birlikte yaşadığı öğrenildi. Durumu öğrenen yakınları, sinir krizi geçirerek büyük bir üzüntüye boğuldu.

Olay sonrası polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri dairede inceleme yapıyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.