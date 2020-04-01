MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Milli enerji silahı ‘Wattozz’ için 5 milyon dolarlık anlaşma
Milli enerji silahı ‘Wattozz’ için 5 milyon dolarlık anlaşma


Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan milli elektroşok silahı Wattozz için Malezyalı bir firma ile 5 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandı.

Albayraklar Şirketler Grubu tarafından üretilen Milli Elektroşok Silahı Wattozz’a dünyadan sipariş yağıyor. Lansmanı yapıldığı günden bu yana büyük yankı uyandıran dünyanın ilk kablosuz elektroşok silahı Wattozz için Malezyalı Dian Synergy firması ile 5 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandı.

“Hedefimiz Türkiye’ye yılda ortalama 250 milyon dolar döviz girdisi sağlamak”

Malezyalı firma yetkilileri, Albayraklar Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak ve Albayraklar Savunma firmasının CEO’su Sertan Ayçiçek’in hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Adnan Albayrak Milli ve Yerli Wattozz silahı için dünyanın bir çok ülkesinden siparişler aldıklarını, hedeflerinin Türkiye’ye yılda ortalama 250 milyon dolar döviz girdisi sağlamak olduğunu söyledi.

“100’ün üzerinde ülkeden başvuru var”

Albayrak, Wattozz’un artık Dünya Markası haline geldiğini ve kendilerine 100 ün üzerinde farklı ülkeden gelen distribütörlük başvurularını değerlendirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Malezyalı firma yetkilisi Bakhtiar Bin Ibrahim ise yapılan anlaşmadan dolayı büyük onur ve heyecan duyduklarını Türkiye’nin ürettiği ürünlerin kalitesine güvendiklerini ve Wattozz Elektroşok Silahı’na hayat kurtaran bir silah gözüyle baktıklarını, bu silahı ülkelerine kazandıracak olmaktan dolayı da ayrıca büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

İmza töreninde silahın Malezya’daki basın tanıtımı 24 Ocak 2019 tarihinde Kuala Lumpur da üst düzey katılımcılar eşliğinde gerçekleşeceği bilgisi verildi.

📆 19 Aralık 2018 Çarşamba 22:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR