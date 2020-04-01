Belediye köprüyü yıkınca onlarca araç otoparkta mahsur kaldı

Otomobilinin otoparkta mahsur kaldığını belirten Uğur Kazdağ, “İçeride arabalarımız var, çıkaramıyoruz. Belediye dere yatağını açmak için künkleri kaldırmış. Bu künkleri mahalleli olarak biz koymuştuk. Daha önce defalarca belediyeye başvurduk ancak burayla ilgilenmediler. Kendiniz yapın diye bizi gönderdiler. Mülk sahibiyim ben. Köprüyü yıkmışlar. Araçlar içeride kalmış. Çıkacak başka da bir yolları yok. Acil bir çözüm üretmeliler. Evlerine gitmek için bu yolu kullananlar var” diyerek belediye yetkililerine tepki gösterdi.
Dere yatağında bulunan köprünün yıkılmasıyla evlerine gitmek için gelen vatandaşların yoldan geri döndüğü görüldü.
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