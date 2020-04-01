Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nin açılışını Başkan Uysal yaptı

Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nin açılışını yaptı. Uysal, teknolojinin etkisiyle gelişen ve değişen şehirlerde akıllı uygulamaların önemine dikkat çekti.

Marmara Belediyeler Birliği Şehir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi tarafından düzenlenen Akıllı Belediyecilik Zirvesi başladı. Şişli’de bir otelde gerçekleşen zirvenin açılışına Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı çeşitli belediyelerde görev yapan yerel yönetim temsilcileri, yönetim sistemleri danışmanları, bilişim uzmanları ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını Başkan Uysal yaptı. Uysal, şehirleri akıllı hale getiren birçok sistemin beraberinde birçok yeniliği destekleyici ve güvenlik çalışmalarını da getirdiğini belirtti. Megakentte birçok akıllı sistemin başarıyla uygulandığını belirtti. Ardından panellerin gerçekleştirildiği zirvede, Dijital Dönüşüm Çağında Akıllı Şehir Kurmak, Kişisel Verilerin Yönetiminde Sorumluluklar, Riskler ve Şehir İçin Yerli Milli Çözümler konuları masaya yatırıldı. Faruk Eczacıbaşı da günümüzde güvenlik sistemlerinin akıllı uygulamalar için önemine dikkat çekti.

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Çağdaş Mersinlioğlu da Şehir Yönetiminde Siber Güvenlik ve Güncel Yaklaşımlar oturumunda katılımcılara seslendi. Mersinlioğlu, akıllı uygulamaların giderek yaygınlaştığı teknolojiyle gelişen ve değişen dünyada siber güvenliğin önemine dikkat çekti. Mersinlioğlu, akıllı uygulamaların önem kazandığı günümüzde gençlere belediye olarak siber güvenlik eğitimleri verdiklerine dikkat çekti. Zirvenin ardından 20 Aralık’ta ise yerel yönetimler, akademisyenler ve özel sektörden konularında uzman kişilerin katılacağı tematik çalıştaylar gerçekleştirilecek.

“Kolaylıklar sağlayacağını birebir tecrübeyle görüyoruz”

Açılışta konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Türkiye’nin birçok noktasında belediyelerin önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getirdi. Megakentte birçok uygulamanın başarıyla uygulandığını ve hizmetleri daha ileriye taşıyabilmek için çalışmaların artarak sürdüğünü söyleyen Uysal, “Türkiye’de belediyecilik adına güzel şeyler yapılıyor. Önceden iş yapan insanların akıllı davranmasından bahsedilirdi şimdi nesnelerin akıllı davranması üzerinde duruluyor. Gerçekten bu iyi yönetildiği takdirde inanıyoruz ki dünyada şehirlerde yaşayan insanlara çok büyük kolaylıklar çok büyük yeni imkanlar özellikle kamu hizmetlerinin sunulmasında kolaylıklar sağlayacağını birebir tecrübeyle görüyoruz” ifadelerini kullandı.