Geminin mürettebatının kurtarılma anı havadan görüntülendi

Şile’de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinde mahsur kalan mürettebatın kurtarılma anı havadan görüntülendi.

Şile’deki Sahilköy Karaburun açıklarında makine arızası yaşayan ‘Natalia’ isimli kargo gemisi, aşırı rüzgar ve akıntı nedeniyle kıyıya sürüklenerek karaya oturdu. Yan yatan gemide 16 mürettebat mahsur kalmıştı. Mürettebatın Varagele sistemi ile kurtarılması havadan görüntülendi.

Şile’de karaya oturan gemi ile ilgili valilikten açıklama

Şile’de karaya oturan gemi ile ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, “16 mürettebatı bulunan gemide can kaybı bulunmayıp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Şile’de Karaburun mevkiinde, Comoros (Komor Adaları) bandralı Natalia isimli kuru yük gemisinin karaya oturması ile ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, “Şile ilçesi Karaburun mevkiinde, Comoros (Komor Adaları) Bandralı NATALIA isimli kuru yük gemisinin karaya oturduğu anlaşılmıştır. 16 mürettebatı bulunan gemide can kaybı bulunmayıp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Şile’de karaya oturan gemiden 11 mürettebat kurtarıldı

Şile’de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinde mahur kalan 11 mürettebat varagele denilen sistemle kurtarıldı. 5 mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor.

Şile’deki Sahilköy Karaburun açıklarında makine arızası yaşayan Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi, aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu. Varagele denilen sistemle kurtarılmaya başlayan mürettebatın 11’i gemiden alınarak karaya çıkarıldı. 5’ini ise kurtarma çalışması devam ediyor. Öte yandan mahsur kalan mürettebattan 3’ünün Türk olduğu öğrenildi.