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Ahmet Şimşek Koleji
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Ahmet Şimşekli öğrencilerin hoşgörü ağacı beğenildi


Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi 12-G sınıfı öğrencileri, Uluslararası Hoşgörü ve İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında okul bahçesindeki bir ağacı düzenleyerek hoşgörü ağacı yaptılar ve çeşitli mesajlar yazarak ağaca astılar.

Hoşgörülü ve mutlu bir dünya için farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen hoşgörü ağacına Kartal’da yaşayan vatandaşlar da ilgi gösterdiler.

“Tüm Kartal’ın ağacı oldu.”

Hoşgörü ağacının güzel bir görsel oluşturduğunu ve çok beğenildiğini vurgulayan Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Felsefe öğretmeni Nihan Demiröz yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Etkinliğimize Kartal’da yaşayan vatandaşlar da katıldılar,hoşgörü ve insanlarla ilgili dileklerini yazarak ağaca astılar. Hoşgörü ağacı yalnızca okulumuzun değil, tüm Kartal’ın ağacı oldu. Hep birlikte hem eğlendik, hem de insanların birbirine tahammüllerinin azaldığı şu günlerde hoşgörü ve saygının önemini vurgulamış olduk.

Hoşgörü bir insan hakkıdır. Sadece bireyler değil, gruplar ve devletler tarafından da uygulanması beklenir. İnsan hakları bu düşüncenin özüdür ve bu nedenle, insanlığın barış içinde yaşama hakkına sahip olduğu fikrini desteklemektedir. Linda Thompson’un da dediği gibi; Biricikliğimiz, bireyselliğimiz ve yaşam tecrübemiz bizi büyüleyici varlıklara dönüştürüyor. Umarım bunu kucaklayabiliriz. Dua ediyorum ki hepimiz, anlayış, kabul, hoşgörü ve merhamet atmosferini geliştirmek için, kalplerimizin en derin kaynaklarını araştırmak için kendimize meydan okuyabiliriz. Hepimiz bu hayatta beraberiz.”

📆 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
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16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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