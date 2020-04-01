Esenyurt’ta başkan halk buluşması

Esenyurt Belediyesi tarafından vatandaşa yakın hizmet anlayışı ile salı günleri yapılan halk günleri bu hafta da gerçekleştirildi. İlçenin 7 farklı mahallesinde bulunan kültür merkezlerinde düzenlenen halk günlerinde ilçe sakinleri dertlerini ilgili birim yetkililerine direkt aktarma imkanı buldu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ise Yenikent Kültür Merkezi’nde yapılan halk gününe katıldı. Alatepe, vatandaşların mahalleleriyle ilgili yaşadıkları sorunlarını, taleplerini ve isteklerini dinledi. Alatepe, vatandaşların problemlerinin giderilmesi için ilgili birim müdürlerine bir an önce çözüm bulunması talimatını verdi. 7 ayrı noktada yapılan halk günlerine 500 civarında vatandaş katıldı. İlçe sakinlerinin sosyal, sağlık başta olmak üzere talepleri anında dikkate alınarak tespit ekipleri gönderildi.

Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcıları da Esenyurt Kültür Merkezi, Sarıkamış Şehitleri Kültür Merkezi, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi, Yunus Balta Kültür Merkezi, Saadetdere Gençlik Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılan halk günlerine katılarak vatandaşı dinledi.