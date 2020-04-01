MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Belediye, Manşet, Toplum » Esenyurt’ta başkan halk buluşması
Esenyurt’ta başkan halk buluşması


Esenyurt Belediyesi tarafından vatandaşa yakın hizmet anlayışı ile salı günleri yapılan halk günleri bu hafta da gerçekleştirildi. İlçenin 7 farklı mahallesinde bulunan kültür merkezlerinde düzenlenen halk günlerinde ilçe sakinleri dertlerini ilgili birim yetkililerine direkt aktarma imkanı buldu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ise Yenikent Kültür Merkezi’nde yapılan halk gününe katıldı. Alatepe, vatandaşların mahalleleriyle ilgili yaşadıkları sorunlarını, taleplerini ve isteklerini dinledi. Alatepe, vatandaşların problemlerinin giderilmesi için ilgili birim müdürlerine bir an önce çözüm bulunması talimatını verdi.  7 ayrı noktada yapılan halk günlerine 500 civarında vatandaş katıldı. İlçe sakinlerinin sosyal, sağlık başta olmak üzere talepleri anında dikkate alınarak tespit ekipleri gönderildi.

Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcıları da Esenyurt Kültür Merkezi, Sarıkamış Şehitleri Kültür Merkezi, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi, Yunus Balta Kültür Merkezi, Saadetdere Gençlik Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılan halk günlerine katılarak vatandaşı dinledi.

📆 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR