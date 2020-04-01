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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » 5 araçlı zincirleme kaza kamerada
5 araçlı zincirleme kaza kamerada


İstanbul Esenyurt’ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada şoka giren hafif yaralı hamile kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

Kaza, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EV 7406 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle aniden fren yaptı. Kaygan zemin nedeniyle ticari aracın arkasındaki diğer 4 araç da duramayarak peş peşe çarptı. Kazaya karışan bir aracın içerisindeki 3 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın hafif yaralandı. Hafif yaralı kadın için diğer araçtaki sürücüler de seferber oldu.

 

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri yol güvenliğini alarak 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza mahalline gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hafif yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

📆 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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