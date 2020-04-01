Dere taştı, mahalleyi su bastı

Sarıyer’de Ayazağa Deresi taştı. Taşkın nedeniyle su basan evde mahsur kalan 6’sı çocuk 12 vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Ayazağa Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Sarıyer Ayazağa Mahallesi’ni su bastı. Evlerini su basan 6’sı çocuk 12 vatandaş evde mahsur kaldı. Vatandaşları olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler, evde mahsur kalan vatandaşları kucaklarında taşıdı.

Su basan evlerde mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Sarıyer Ayazağa Mahallesinde aşırı yağış nedeniyle dere taştı. Dere kenarında kalan 4 evi su bastı, 6’sı çocuk 12 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri sırtında taşıyarak kurtardı.

İstanbul’da dün akşamdan beri etkisini sürdüren yağış nedeniyle birçok ev su altında kaldı. Sarıyer Ayazağa Mahallesindeki Ayazağa Deresi, aşırı yağış nedeniyle taştı. Evin kenarındaki 4 ev gece geç saatlerde su almaya başladı. Bazı evlerde yaklaşık bir metreye kadar su doldu. Yataklarından uyanan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri önce çocukların bulunduğu evlere giderek kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler daha sonra kimi yetişkin vatandaşları sırtına alarak, kimisini ise iki er taşıyarak kurtardı.

Evinden kurtarılan bir kadın ise sinir krizi geçirerek, ‘her şeyim gitti’ diyerek feryat etti.

Evi su altında kalan ve itfaiye erleri tarafından sırtında taşınarak kurtarılan vatandaş, “3-4 saattir içerideyiz, her yer berbat durumda” dedi.

Saat 5’ten beri mahsur kaldığını dile getiren genç, “Dere taşmış, geçen hafta da böyle olmuştu. Kepçe gelmişti buraları temizledi. Şu ilerisi tıkalı bir adam var izin vermiyor” diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise, “Saat 04.30 sularından beri ayaktayız, itfaiyeyi aradık sağ olsun geldiler. 4 ev mağdur durumda eşyalar olduğu gibi gitmiş. Yıllardır bu çileyi çekiyoruz. İnsanlar çok mağdur, evleri olduğu gibi bırakıp gidecekler, gidecek yerleri de yok” şeklinde konuştu.