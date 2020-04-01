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Hastaneyi su bastı, yoğun bakım ünitesindeki çocuklar tahliye edildi


Küçükçekmece Halkalı’da bulunan özel bir hastanede su borusu patladı. Çocuk yoğun bakım ünitesinin olduğu bodrum katını su bastı. Hastalar görevliler tarafından başka bir binaya götürüldü.

 

Küçükçekmece Halkalı’da bulunan özel bir hastanenin bodrum katında su borusu patladı. Borunun patlaması nedeniyle çocuk yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu katı su bastı. Yoğun bakımda tedavi gören hastalar, görevliler tarafından başka bir binaya götürüldü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su tahliyesi için çalışmalara başlarken, hasarlı borunun da tamir edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

📆 18 Aralık 2018 Salı 13:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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