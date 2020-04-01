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Kadıköy Gazetesi » Belediye, Manşet, Toplum » ‘Benim komşum tiyatro’ üçüncü dönemine başlıyor
‘Benim komşum tiyatro’ üçüncü dönemine başlıyor


Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Tiyatrolar Platformu işbirliğiyle mahallelilerle tiyatroyu buluşturmak, tiyatronun mutfağını, üretim süreçlerini izleyicilerle birlikte paylaşmak amacıyla düzenlenen “Benim Komşum Tiyatro” projesinin üçüncü dönemi 15 Ocak’ta başlıyor.

 

Kadıköy Belediyesi desteği ile Kadıköy Tiyatrolar Platformu tarafından gerçekleştirilen “Benim Komşum Tiyatro”projesinin 3’üncü dönemi için kayıtlar başladı. Mahallelilerle tiyatroyu buluşturacak projede Kadıköylülere tiyatronun mutfağı tanıtılacak. Bu yıl 6 tiyatro tarafından yürütülecek projede tiyatronun nasıl doğduğu; tiyatronun dünü, bugünü, yarını; dekorun, kostümün, ışığın, müziğin işlevi; bir oyuncunun hazırlığı gibi tiyatroya ilişkin bütün konularda katılımcılara bilgi verilecek ve tiyatronun farklı alanlarından sanatçılar seminerler düzenleyecek.

 

Kadıköy’ün kültür sanat politikalarına katkıda bulunmayı ve bilinçli bir seyirci oluşturmayı hedefleyen “Benim Komşum Tiyatro” projesinden geçtiğimiz 2 yılda toplam 20 tiyatro grubu projede yer aldı ve bugüne kadar toplam 315 kişi mezun oldu.

 

Bu yıl da Kadıköy’deki 21 mahalleyi hedefleyen çalışma; tiyatronun mutfağını seyircilere açıyor. Tiyatroların yerleşik mekanlarında gerçekleşecek çalışmalarda komşular, sanatın ustaları, genç grupları, ülkemizde perde açan tiyatroları öğrenirken bir yandan da kulisin havasını, sahnenin tozunu da soluyor. Üstelik farklı ekiplerin oyunlarını izleyip oyun üzerine sohbet ediyorlar. Seminer ve atölyelerle zenginleşen çalışmalar; katılımcıların prova sürecini tecrübe etmeleri ve sahne heyecanını yaşamaları için ortaya koydukları bir ürünle son buluyor. Komşular; çalışmalar sonunda bir katılım belgesi alıyor ve Kadıköy’deki tiyatroların oyunları ve atölyeleri için de indirim hakkına sahip oluyorlar.

 

Kayıtların 15 Ocak’a kadar süreceği projeye katılım ücretsiz. “Benim Komşum Tiyatro”ya katılmak için Kadıköy’de ikamet ediyor olmak, 17-35 yaş aralığında olmak ve projeye daha önce katılmamış olmak yeterli. Başka bir ilçeden katılım kontenjanla sınırlı.

 

Geniş bilgi ve kayıt için http://www.kadikoytiyatrolari.com/benim-komsum-tiyatro-3-donem/ internet sitesi ziyaret edilebilir.

📆 18 Aralık 2018 Salı 13:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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