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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Murat Özdemir hakkında flaş karar!
Murat Özdemir hakkında flaş karar!


Katıldığı bir televizyon kanalında yayınlanan programla adını duyuran ve dün gece papağana işkence yaptığı gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan Murat Özdemir, adliyeye sevk edildi. Özdemir’in gece serbest bırakıldığı ancak linç edilme korkusuyla karakolda kaldığı, sabah saatlerinde ise savcının getirilme talimatı verdiği öğrenildi.

 

Beşiktaş Ortaköy’de yaşayan ve bir televizyon kanalında yayınlanan birkaç programa katılım gösteren Murat Özdemir, papağana işkence yaparken kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından Türkiye adeta ayağa kalktı ve tüm kesimlerden şahsa tepki yağdı. Olayın ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Özdemir, evinde gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğine götürülen Özdemir’in burada ifadesi alınarak sorgulandı.

 

Linç edilme korkusuyla geceyi emniyette geçirmiş

 

Gece saatlerinde sağlık kontrolüne de çıkarılan Özdemir, daha sonra serbest bırakıldı ancak linç edilme korkusuyla geceyi emniyette geçirdi. Sabah saatlerinde ise savcılık tarafından Özdemir’in adliyeye getirilmesi konusunda talimat geldi. Bunun üzerine polis ekipleri, Özdemir’i adliyeye sevk etti.

📆 18 Aralık 2018 Salı 12:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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