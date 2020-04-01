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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » O hocaya mahkemeden ret!
O hocaya mahkemeden ret!


Trafik cezası kesilince sinir krizi geçirip dakikalarca çığlık atan öğretim görevlisinin, hakkındaki haberlere ve çığlık attığı videoya erişimin engellenmesi talebi mahkemece reddedildi.

 

İstanbul’da geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir görüntüde, kendisine trafik cezası yazılan öğretim görevlisinin sinir krizi geçirerek bağırdığı anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oluşturmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce kadının görüntülerini çeken ve paylaşan kişinin bulunması için soruşturma başlatılmıştı.

 

Öğretim Görevlisi Özlem Atan geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvurarak hakkında sosyal medya ve haber sitelerinde çıkan haberlerin kaldırılmasını talep etti. Mahkemeye sunulan dilekçede, Atan’ın daha önceden çekilmiş olan video kaydının aylar sonra yayılmaya başlamasının kasıtlı olduğu belirtilerek konuya ilişkin çıkan haberlerin erişimine engel getirilmesi talep edildi. Talebi değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Hakimliği yayın içeriğinin haber niteliği taşıdığını ifade ederek erişime engel talebini reddetti.

 

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📆 18 Aralık 2018 Salı 12:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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