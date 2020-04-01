163 metrelik televizyon kulesi siste kayboldu

İstanbul’da sabah erken saatlerden itibaren yoğun sis trafikte bazı bölgelerde yoğunluğa neden olurken, Büyükçekmece’de 163 metre yükseklikteki televizyon kulesinin büyük kısmı da sise gömüldü.

İstanbul genelinde yoğun sis sabah saatlerinden itibaren etkili oluyor. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken, hafif yağışla birlikte kaza riskini göz önüne alan sürücülerin yavaşlamasıyla yer yer trafik oluştu. Yoğun sis genellikle Büyükçekmece ve Beylikdüzü dolaylarında etkili oluyor. Yoğun sis nedeniyle Büyükçekmece’de bulunan 163 metrelik televizyon kulesi de neredeyse gözden kayboldu.