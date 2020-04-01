Beşiktaş’ta Pepe ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş’ta Pepe dönemi resmen kapandı. Siyah-beyazlılara geçtiğimiz sezon başında gelen ve 1,5 yıldır Beşiktaş forması giyen Pepe, ödemelerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti. Cumartesi günü Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde takım arkadaşları ve kulüp personeliyle vedalaşan, dün de son kez Vodafone Park’a gelerek Trabzonspor karşılaşmasını takip eden Pepe, bugün yapılan resmi açıklamayla birlikte Beşiktaş’la resmen yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Pepe’ye 100 bin 700 Euro ödeme yapacak.

Beşiktaş Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, bugün İHA’ya yaptığı açıklamada, tarafların avukatlarının görüştüğünü ve gün içinde anlaşmaya varılacağını açıklamıştı. Bugün Beşiktaş’ın ve Pepe’nin avukatlarının yaptıkları görüşmeler sonucunda mutabakata varıldı ve Beşiktaş’ın fesih bedeli olarak Pepe’ye 100 bin 700 Euro ödeme yapmasına karar verildi.

Beşiktaş’tan Pepe’ye teşekkür

Beşiktaş, sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği Pepe’ye resmi internet sitesinden teşekkür etti.

Siyah-beyazlılar, kulübün resmi internet sitesinden Pepe’ye teşekkür etti. 1,5 sezon Beşiktaş forması giyen dünyaca ünlü yıldız, bugün yapılan görüşmeler sonrasında Beşiktaş’la karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Siyah-beyazlılar, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“2017-18 sezonunda Futbol Takımımıza katılan, kişiliğiyle ve profesyonelliğiyle büyük takdir toplayan Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe ile yollarımız ayrıldı. Pepe’ye tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”