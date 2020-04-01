TEM otoyolunda tır kazası: 2 yaralı

Kaza, TEM otoyolu Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy’den İstanbul istikametine giden tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası tırın devrilmesi üzerine bir süre İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kazada yaralanan biri ağır 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, araçların kaldırılmasıyla yoldaki trafik normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.