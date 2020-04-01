Polis ekipleri, okul çevrelerini didik didik aradı

Yapılan uygulama kapsamında birçok okulun çevresi didik didik aranırken, şüpheli görülen vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Mobil Okul Timleri ile birlikte, “Güvenli Okul, Güvenli Eğitim” projesi kapsamında ilçe genelindeki 22 okulun çevresindeki bir çok iş yeri ve metruk binayı didik didik aradı. Özellikle öğrencilerin yoğun oldukları internet kafeleri de arayan polis ekipleri, şüpheli gördükleri vatandaşlara yönelik de Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Okul çevresindeki seyyar satıcıları da arayan polis ekipleri, midye satan seyyar midyecinin tezgahını aramayı da ihmal etmedi. Okul önlerinde seyir halinde olan araçları durduran polisler, araçların bagajlarını ve içlerini de arayarak hiçbir olumsuzluğa imkan tanımadı. Polis ekiplerinin okul çevrelerinde yıl içerisinde belirli aralıklarla uygulama yaptıkları ifade edildi.