MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Polis ekipleri, okul çevrelerini didik didik aradı
Polis ekipleri, okul çevrelerini didik didik aradı


Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde belirledikleri 22 okulun çevresinde “Güvenli Okul, Güvenli Eğitim” projesi kapsamında uygulama gerçekleştirdi.

Yapılan uygulama kapsamında birçok okulun çevresi didik didik aranırken, şüpheli görülen vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Mobil Okul Timleri ile birlikte, “Güvenli Okul, Güvenli Eğitim” projesi kapsamında ilçe genelindeki 22 okulun çevresindeki bir çok iş yeri ve metruk binayı didik didik aradı. Özellikle öğrencilerin yoğun oldukları internet kafeleri de arayan polis ekipleri, şüpheli gördükleri vatandaşlara yönelik de Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Okul çevresindeki seyyar satıcıları da arayan polis ekipleri, midye satan seyyar midyecinin tezgahını aramayı da ihmal etmedi. Okul önlerinde seyir halinde olan araçları durduran polisler, araçların bagajlarını ve içlerini de arayarak hiçbir olumsuzluğa imkan tanımadı. Polis ekiplerinin okul çevrelerinde yıl içerisinde belirli aralıklarla uygulama yaptıkları ifade edildi.

📆 17 Aralık 2018 Pazartesi 23:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR