Fenerbahçe uzatmalarda yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig’in 16. hafta kapanış mücadelesinde yeni teknik direktörü Ersun Yanal’la ilk maçına çıkan Fenerbahçe, BB Erzurumspor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Fenerbahçe, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Ayew’in savunmanın arkasına attığı yüksek pasta Egemen’den seken top Slimani’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun plase şutunda top az farkla auta çıktı.

11. dakikada Isla’nın pasında topla buluşan Valbuena, rakibini geçip son çizgiden Slimani’ye çıkardı. Bu futbolcu sert vurdu ancak yandan dışarı gönderdi.

18. dakikada Eljif’in derin pasında son çizgiye inen Isla bekletmeden arka direğe ortaladı. 2 rakibinin ortasından iyi yükselen Ayew, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına gelen Valbuena ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skrtel kafayı vurdu ve farkı 2’ye çıkardı. 2-0

36. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet Ekici, Slimani’ye pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden savunmanın arkasına aşırttı. Valbuena’nın gelişine sert şutunda kaleci Sehic 2 hamlede topa sahip oldu.

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Ayew, Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani

Yedekler: Berke, Erten, İsmail, Ferdi, Reyes, Barış, Benzia

Teknik Direktör: Ersun Yanal

BB Erzurumspor: Sehic, Tolga, Egemen, Lokman, Schwechlen, Kone, Scuk, Erhan, Taylan, Özer, Sunu

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Thy, Emrah, Auremir, İbrahim, Munsy, Hakan Arslan, Tshabalala, Osman

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Ayew (dk. 18), Skrtel (dk. 27) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Lokman (BB Erzurumspor)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Kunu’nun sol kanttan ortasında ceza sahası içinde Taylan’ın bıraktığı topa arka direkteki Emrah sert vurdu ve farkı 1’e indirdi. 2-1

53. dakikada Slimani’nin pasında topla buluşan Eljif, yine müsait durumdaki Slimani’yi gördü. Ancak Cezayirli futbolcu çok kötü bir vuruş yaparak topu yandan auta gönderdi.

57. dakikada topla buluşan Mehmet Ekici, rakibini geçtikten sonra ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

63. dakikada Valbuena’nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eljif Elmas çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada Benzia’nın ara pasında ceza sahasına giren Ayew, Egemen’i vücut çalımıyla geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden vuruşunda Sehic gole izin vermedi.

90+2. dakikada Sunu’nun ceza sahası içine gönderdiği topu Fenerbahçe savunması uzaklaştıramazken, meşin yuvarlak son olarak Thy’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda top uzak köşeye gitti ve ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Ayew (Reyes dk. 88 ?), Mehmet Ekici (Benzia dk. 68), Valbuena (Barış dk. 72), Slimani

Yedekler: Berke, Erten, İsmail, Ferdi

Teknik Direktör: Ersun Yanal

BB Erzurumspor: Sehic, Tolga, Egemen, Lokman, Schwechlen, Kone (İbrahim dk. 46), Scuk, Erhan (Thy dk. 82), Taylan, Özer (Emrah dk. 46), Sunu

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Auremir, Munsy, Hakan Arslan, Tshabalala, Osman

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Ayew (dk. 18), Skrtel (dk. 27) (Fenerbahçe), Emrah (dk. 48), Thy (dk. 90+2) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Lokman, Egemen (BB Erzurumspor)