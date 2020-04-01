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Ahmet Şimşek Koleji
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Tarabya sahilinde ölü yunus balığı bulundu


Sarıyer Tarabya sahilinde ölü yunus balığı bulundu. Sahilde balık tutan vatandaşlar tarafından fark edilen yunus balığı, balıkçılar tarafından kıyıya çıkartıldı.

Tarabya sahilinde balık tutan vatandaşlar, kıyıya ölü bir yunus balığı vurduğunu fark etti. Serhat Kuyumcu isimli balıkçı, oltasıyla yunus balığını kıyıya çekmeye çalıştı. Yunus balığının balıkçıların ağlarına takılmış olabileceğini söyleyen Kuyumcu, boğazda zaman zaman ölü yunus balıkları gördüklerini söyledi.

Bir başka balıkçı ise yetkilileri arayarak bilgilendirdi.

📆 17 Aralık 2018 Pazartesi 14:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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